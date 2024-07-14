Выгонял из дома: Абьюзер украл двух детей у экс-жены, она нашла их под Самарой

Россиянин выкрал из Европы детей у бывшей жены и спрятал их в Самарской области. Женщине пришлось даже организовать международный розыск мальчишек, чтобы спасти их из лап абьюзера. Анна рассказала SHOT, что прожила с Игорем 11 лет, последние восемь — в Греции, где у пары был дом за 400 тысяч евро. Кошмар в жизни женщины начался после решения подать на развод.

Игорь, Анна и их сыновья. Фото © SHOT

Игорь стал выгонять её, менять замки, выбрасывал вещи в мусорных пакетах на улицу, присвоил автомобиль и забрал документы на маленьких детей. Тогда Анна обратилась в греческий суд и добилась эксклюзивного права проживания с детьми в их доме. В ответ мужчина похитил сыновей и увёз их к родственникам в Тольятти, а европейскую недвижимость он как-то смог продать.

Игорь и его с Анной общие сыновья. Фото © SHOT

Найти детей Анна смогла только через месяц. После этого бывший муж поехал в Санкт-Петербург, где прописана женщина, и подал иск в суд, требуя забрать у неё детей. Она же теперь скрывается с сыновьями и надеется, что скоро сможет вернуться в Грецию. Телеграм-канал не смог связаться с её экс-супругом.