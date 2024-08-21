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21 августа, 10:54

В РУДН назвали причину задержания своего преподавателя

РУДН: Преподавателя Оввигхо задержали из-за организации незаконной миграции

Сотрудники правоохранительных органов задержали преподавателя кафедры инновационного менеджмента РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо. Его подозревают в организации незаконной миграции граждан из Нигерии. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение пресс-службы университета.

«Задержанный преподаватель работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. В англоязычной магистратуре читает дисциплины в области развития предприятий,  цифровых технологий, маркетинга. В 2014 году окончил магистратуру РУДН, в 2016 защитил кандидатскую диссертацию. Научный руководитель характеризует его как спокойного, интеллигентного молодого человека», — рассказали представители учебного заведения.

В университете добавили, что преподаватель не промышлял незаконной миграцией нигерийцев, обучающихся в РУДН. Там заверили, что следственные действия никак не связаны с его деятельностью в университете.

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Ранее появилась новость о том, что в Москве был задержан преподаватель Российского университета дружбы народов Экподобо Раймонд Оввигхо. Он работает на нафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности.

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Российский университет дружбы народов

Владимир Озеров
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