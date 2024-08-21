В РУДН назвали причину задержания своего преподавателя

Сотрудники правоохранительных органов задержали преподавателя кафедры инновационного менеджмента РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо. Его подозревают в организации незаконной миграции граждан из Нигерии. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение пресс-службы университета.

«Задержанный преподаватель работает на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности. В англоязычной магистратуре читает дисциплины в области развития предприятий, цифровых технологий, маркетинга. В 2014 году окончил магистратуру РУДН, в 2016 защитил кандидатскую диссертацию. Научный руководитель характеризует его как спокойного, интеллигентного молодого человека», — рассказали представители учебного заведения.

В университете добавили, что преподаватель не промышлял незаконной миграцией нигерийцев, обучающихся в РУДН. Там заверили, что следственные действия никак не связаны с его деятельностью в университете.