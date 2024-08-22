Суд арестовал педагога РУДН, организовавшего фиктивные браки и визы иностранцам

Суд арестовал преподавателя Российского университета дружбы народов (РУДН) Экподобо Оввигхо Раймонду по обвинению в организации фиктивных браков и виз иностранцам. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Преподаватель РУДН в суде в Москве слушает свой приговор. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонду на срок 2 месяца, то есть до 8 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

Экспободо обвиняется по делу об организации незаконной миграции. По данным следствия, педагог и другие неустановленные лица организовали группу и подыскивали россиян и иностранцев, которые за деньги готовы были вступить в фиктивный брак.

Кроме того, они проводили им инструкции, как ввести в заблуждение должностных лиц органов записи актов гражданского состояния, сопровождали их и выплачивали деньги. Всё это было организовано, чтобы оформить разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) и гостевые визы.