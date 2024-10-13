В ХАМАС планировали крупное нападение на Израиль ещё в 2022 году, пишут СМИ
NYT: ХАМАС перенёс атаку на Израиль, запланированную на осень 2022 года
Палестинская организация ХАМАС собиралась провести масштабное нападение на Израиль ещё в 2022 году, но реализацию операции пришлось отложить. По данным газеты New York Times, руководство радикалов взяло паузу, чтобы заручиться поддержкой со стороны Ирана и ливанской группировки «Хезболла».
Издание, ссылаясь на попавшие в его распоряжение документы, сообщает, что проект атаки был разработан под кодовым названием «Большой проект» и предполагал осеннее нападение. Однако для того, чтобы усилить свои позиции, ХАМАС якобы решил привлечь к операции дополнительные силы из Ирана и «Хезболлы».
«Изначально ХАМАС планировал провести атаку под кодовым названием «Большой проект» осенью 2022 года. Однако группировка отложила выполнение плана, так как пыталась убедить Иран и «Хезболла» принять в нём участие», — указывает NYT, ссылаясь на протоколы секретных заседаний.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего на территорию зашли бойцы ХАМАС. Первыми на их пути оказались участники фестиваля Nature Party. Радикалы похитили около 40 человек. Позже на месте было обнаружено по меньшей мере 260 убитых участников. Израильская армия в ответ начала обстреливать сектор Газа. По данным Минздрава Палестины, от ударов Израиля с начала обострения конфликта погибло свыше 40 тысяч человек, пострадало — более 95 тысяч человек.
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