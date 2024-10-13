В ХАМАС планировали крупное нападение на Израиль ещё в 2022 году, пишут СМИ

Палестинская организация ХАМАС собиралась провести масштабное нападение на Израиль ещё в 2022 году, но реализацию операции пришлось отложить. По данным газеты New York Times, руководство радикалов взяло паузу, чтобы заручиться поддержкой со стороны Ирана и ливанской группировки «Хезболла».

Издание, ссылаясь на попавшие в его распоряжение документы, сообщает, что проект атаки был разработан под кодовым названием «Большой проект» и предполагал осеннее нападение. Однако для того, чтобы усилить свои позиции, ХАМАС якобы решил привлечь к операции дополнительные силы из Ирана и «Хезболлы».