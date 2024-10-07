Хуситы ударили по Тель-Авиву двумя баллистическими ракетами

Йеменское движение «Ансар Аллах» отчиталось о проведении двух военных операций против Израиля в годовщину обострения конфликта в секторе Газа. Комбинированные удары были нанесены по Тель-Авиву и Эйлату, заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

По словам генерала, для удара по крупнейшему городу Израиля применялись две баллистические ракеты. Южную же окраину еврейского государства атаковали беспилотниками. Операции прошли успешно, все цели поражены, заверил военачальник.