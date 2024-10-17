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17 октября, 13:33

Лидер ХАМАС, предположительно, убит в секторе Газа после удара Израиля

ЦАХАЛ заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС Синвара в секторе Газа

Яхъя Синвар. Обложка © ТАСС / AP

Яхъя Синвар. Обложка © ТАСС / AP

Армия Израиля могла ликвидировать главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхъю Синвара. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Во время операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы трое террористов. Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности проверяют возможность того, что одним из этих террористов был Яхья Синвар», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ утверждают, что в здании, по которому наносился удар «не было признаков присутствия заложников». При этом ранее утверждалось, что Синвар якобы скрывался в окружении заложников.

61-летний Яхъя Синвар занял пост главы ХАМАС после убийства его предшественника Исмаила Хании. 31 июля КСИР сообщил о гибели Хании в Тегеране в результате ракетного удара. Ему был 61 год. Ответственность за ликвидацию главы политбюро ХАМАС представители палестинского движения возложили на Израиль.

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Никита Никонов
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