Лидер ХАМАС, предположительно, убит в секторе Газа после удара Израиля

Армия Израиля могла ликвидировать главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхъю Синвара. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Во время операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы трое террористов. Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности проверяют возможность того, что одним из этих террористов был Яхья Синвар», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ утверждают, что в здании, по которому наносился удар «не было признаков присутствия заложников». При этом ранее утверждалось, что Синвар якобы скрывался в окружении заложников.