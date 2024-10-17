Лидер ХАМАС, предположительно, убит в секторе Газа после удара Израиля
ЦАХАЛ заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС Синвара в секторе Газа
Яхъя Синвар. Обложка © ТАСС / AP
Армия Израиля могла ликвидировать главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхъю Синвара. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
«Во время операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы трое террористов. Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности проверяют возможность того, что одним из этих террористов был Яхья Синвар», — говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ утверждают, что в здании, по которому наносился удар «не было признаков присутствия заложников». При этом ранее утверждалось, что Синвар якобы скрывался в окружении заложников.
61-летний Яхъя Синвар занял пост главы ХАМАС после убийства его предшественника Исмаила Хании. 31 июля КСИР сообщил о гибели Хании в Тегеране в результате ракетного удара. Ему был 61 год. Ответственность за ликвидацию главы политбюро ХАМАС представители палестинского движения возложили на Израиль.