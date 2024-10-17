«Послание всем врагам»: Израиль официально подтвердил ликвидацию главы ХАМАС

Ликвидацию Синвара также подтвердили и в ЦАХАЛ. Согласно заявлению израильских военных, лидер ХАМАС погиб 16 октября в результате удара в секторе Газа. В свою очередь глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант назвал ликвидацию лидера ХАМАС «чётким посланием всем врагам» Израиля. Он пообещал, что израильская армия настигнет любого, кто попытается навредить гражданам или силам безопасности страны. К слову, до этого в ЦАХАЛ заявляли лишь о предположительной гибели Синвара. При этом СМИ сообщают, что глава ХАМАС оказался не единственной жертвой нового удара Израиля в Газе.