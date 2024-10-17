«Послание всем врагам»: Израиль официально подтвердил ликвидацию главы ХАМАС
Израиль официально подтвердил ликвидацию главы ХАМАС Синвара в секторе Газа
Яхъя Синвар. Обложка © ТАСС / Zuma
Глава МИД Израиля Исраэль Кац подтвердил ликвидацию главы радикального палестинского движения ХАМАС Яхъи Синвара в секторе Газа. Об этом он заявил в разговоре с израильскими журналистами.
«Синвар, ответственный за резню 7 октября [2023 года], был убит солдатами израильской армии», — сказал Кац.
Ликвидацию Синвара также подтвердили и в ЦАХАЛ. Согласно заявлению израильских военных, лидер ХАМАС погиб 16 октября в результате удара в секторе Газа. В свою очередь глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант назвал ликвидацию лидера ХАМАС «чётким посланием всем врагам» Израиля. Он пообещал, что израильская армия настигнет любого, кто попытается навредить гражданам или силам безопасности страны. К слову, до этого в ЦАХАЛ заявляли лишь о предположительной гибели Синвара. При этом СМИ сообщают, что глава ХАМАС оказался не единственной жертвой нового удара Израиля в Газе.
Напомним, Яхъя Синвар занял пост главы ХАМАС после убийства его предшественника Исмаила Хании. 31 июля КСИР сообщил о гибели Хании в Тегеране в результате ракетного удара. Ему был 61 год. Ответственность за ликвидацию главы политбюро ХАМАС представители палестинского движения возложили на Израиль.