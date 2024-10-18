Байден поздравил Нетаньяху с ликвидацией лидера ХАМАС Синвара

Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с борта своего самолёта, чтобы поздравить его с успешной ликвидацией лидера политбюро радикальной группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля.