Байден поздравил Нетаньяху с ликвидацией лидера ХАМАС Синвара
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Trevor Bexon
Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с борта своего самолёта, чтобы поздравить его с успешной ликвидацией лидера политбюро радикальной группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля.
«Президент США похвалил Армию обороны Израиля за превосходную операцию», — говорится в официальном заявлении.
Также лидеры обсудили возможность ускорения освобождения заложников, удерживаемых радикалами ХАМАС в секторе Газа, и договорились о дальнейшем сотрудничестве для достижения этой цели.
Напомним, ранее Тель-Авив официально подтвердил ликвидацию главы ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант назвал убийство Яхъи Синвара «чётким посланием всем врагам» Израиля. По данным СМИ, глава ХАМАС оказался не единственной жертвой нового удара Израиля в Газе. Помощь Израилю в ликвидации Сивара оказала американская разведка. 61-летний Яхъя Синвар занял пост председателя политбюро ХАМАС после убийства его предшественника Исмаила Хании.