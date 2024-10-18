Помечает людей и вносит их в «расстрельный» список: Как ИИ помог Израилю уничтожить главу ХАМАС

Израиль осуществил убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара с помощью технологий искусственного интеллекта, которые испытываются в Газе. Об этом Life.ru рассказал председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов.

По его словам, эти военные программы называются Maven, White Stork и Lavender. Целью этого ПО искусственного интеллекта является управление боевыми операциями в режиме реального времени, а также отслеживание целей, сбор и анализ разведывательной информации без вмешательства человека. Эта система сыграла важную роль в беспрецедентных бомбардировках палестинцев, особенно на ранних этапах войны в Газе, отмечает эксперт.

Израильская армия использовала эту систему в операциях по убийству Яхьи Синвара и Исмаила Хании. Система Lavender официально предназначена для наблюдения за всеми участниками движения ХАМАС и палестинцами! То есть все они, включая лидеров низшего звена, уже являются потенциальными целями. Энес Караханов Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник

Караханов объяснил, что в операции по убийству Синвара цель была достигнута путём обработки изображений с камеры и быстрого сопоставления их с данными в памяти. Израильские самолёты оснащены процессором, в который заранее загружены спутниковые данные и карты местности. Это ПО с искусственным интеллектом, используемое против лидеров и членов ХАМАС, разрешает атакующим подразделениям использовать списки целей, составленные Lavender, без изучения критериев выбора целей. Система основывает свои суждения на огромном количестве разведывательных данных, поступающих к ней в качестве обучающей модели.

Lavender не только помечает людей, маршруты их передвижения и места проживания, но и последовательно вносит их в список для уничтожения.

«По словам израильтян, погрешность системы составляет 10%. Люди, практически не связанные с членами ХАМАС, уже находятся под прицелом системы и ждут подходящего момента, чтобы быть уничтоженными», — говорит политолог.

Ещё одним разведывательным ПО, которое Израиль использовал для определения местонахождения Яхьи Синвара, был Evagelion. Он используется для маркировки военных зданий и сооружений, где действуют члены ХАМАС или PYD. По словам политолога, подобные технологии используются сегодня и на Украине.