Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 04:43

СМИ назвали имя нового руководителя ХАМАС после ликвидации Синвара

LBCI: Халед Машаль возглавил ХАМАС после ликвидации Синвара

Халед Машаль. Обложка © Wikipedia / Trango

Халед Машаль. Обложка © Wikipedia / Trango

Глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль взял на себя руководство организацией после ликвидации председателя политбюро Яхьи Синвара, убитого израильской армией. Об этом сообщил ливанский новостной портал LBCI со ссылкой на свои источники.

Машаль теперь отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, включая Турцию, Катар и Египет, по вопросам освобождения заложников. Источники добавили, что после смерти Синвара переговоры об обмене пленными и прекращении военных действий будут осложняться.

Глава ХАМАС оказался не единственной жертвой нового удара Израиля
Глава ХАМАС оказался не единственной жертвой нового удара Израиля

Напомним, ранее Израиль официально подтвердил ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара в Рафахе на юге сектора Газа. Life.ru публиковал кадры последних минут его жизни. Помощь Израилю в ликвидации Синвара оказала американская разведка.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • хамас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров