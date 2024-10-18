СМИ назвали имя нового руководителя ХАМАС после ликвидации Синвара

Глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль взял на себя руководство организацией после ликвидации председателя политбюро Яхьи Синвара, убитого израильской армией. Об этом сообщил ливанский новостной портал LBCI со ссылкой на свои источники.

Машаль теперь отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, включая Турцию, Катар и Египет, по вопросам освобождения заложников. Источники добавили, что после смерти Синвара переговоры об обмене пленными и прекращении военных действий будут осложняться.