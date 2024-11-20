Администрация Байдена разрешила Киеву бить по России ещё и ракетами Storm Shadow
Times: США разрешили применять британские Storm Shadow для ударов вглубь России
Администрация президента США Джо Байдена дала разрешение на использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для атак вглубь российской территории. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источники из Даунинг-стрит.
По информации издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его команда не планируют делать официальные заявления о Storm Shadow, чтобы не предоставить России «стратегическое преимущество на поле боя». Лондон в течение нескольких месяцев стремился получить от Вашингтона согласие на использование этих ракет для ударов по территории России. Хотя Storm Shadow являются британскими ракетами, их эффективное применение невозможно без американских навигационных систем.
Тем не менее сторонники Стармера отметили в разговоре с The Times, что разрешение на удары ракетами Storm Shadow не изменит ход конфликта на Украине. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил мнение, что использование этих ракет против России станет «мощным сигналом», добавив, что передача Германией крылатых ракет Taurus Киеву была бы ещё более значительной.
Ранее Life.ru сообщал, что 19 ноября ВСУ впервые ударили по России ракетами ATACMS. В Минобороны РФ подтвердили эти данные, сообщив, что пять ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. Позже стало известно, что в Киев полетела «ответка».
Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba