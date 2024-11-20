Администрация Байдена разрешила Киеву бить по России ещё и ракетами Storm Shadow

Администрация президента США Джо Байдена дала разрешение на использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для атак вглубь российской территории. Об этом сообщает газета The Times, ссылаясь на источники из Даунинг-стрит.

По информации издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его команда не планируют делать официальные заявления о Storm Shadow, чтобы не предоставить России «стратегическое преимущество на поле боя». Лондон в течение нескольких месяцев стремился получить от Вашингтона согласие на использование этих ракет для ударов по территории России. Хотя Storm Shadow являются британскими ракетами, их эффективное применение невозможно без американских навигационных систем.