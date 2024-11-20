Первый удар ракетами ATACMS по Брянской области отозвался мощными взрывами в Киеве
В Киеве и Броварах раздались взрывы на фоне ревущей сирены
В среду в Киеве и Броварах Киевской области прогремела серия взрывов на фоне сигнала воздушной опасности. Об этом сообщает местный новостной сайт ТСН.ua.
«Киев, Бровары — взрывы», — сказано в публикации в телеграм-канале.
В Киевской области с 22:17 мск объявлена тревога, а в украинской столице сирена надрывается более 40 минут.
Напомним, что 19 ноября в украинских СМИ появилась информация о том, что ВСУ ударили впервые американскими ракетами ATACMS по российской территории. Эти данные подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что пять снарядов были сбиты, один был повреждён и упал, не нанеся ущерба. Всего же, по данным британского The Times, у Киева в распоряжении около 50 таких ракет.
Shutterstock / FOTODOM / Anelo