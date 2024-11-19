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19 ноября, 07:05

Большинство погибших из-за «‎плохо» сработавшей ПВО в Одессе оказались полицейскими

«Страна.ua»: Семеро полицейских погибли из-за «‎плохо» сработавшей ПВО в Одессе

Погибшие полицейские в результате удара по Одессе. Обложка © Telegram / Плохая Одесса

Погибшие полицейские в результате удара по Одессе. Обложка © Telegram / Плохая Одесса

Семеро из десяти погибших из-за «‎плохо» сработавшей системы ПВО в Одессе оказались полицейскими, пишет украинское издание «Страна.ua». Это подтвердило и МВД Незалежной, пояснив, что это – следователи и работник конвойной службы полиции.

В жилой район в Одессе из-за ошибки прилетела сбитая ракета американского комплекса «Патриот». В результате очередного примера «убийственной работы» противовоздушной обороны пострадала и инфраструктура города. Сбитая ракета рухнула и повредила многоквартирный дом, а также соседние кафе и магазины. Всего в результате прилёта погибли десять человек, пострадали 55, пишет глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

В Одессе сообщили о мощном ударе по общежитию украинских военных
В Одессе сообщили о мощном ударе по общежитию украинских военных

Изначально украинские СМИ пытались обвинить в случившемся Россию. Но в Сети появилось множество кадров с места событий. Тогда правду уже было не скрыть – после происшествия люди нашли обломок американской ракеты и блок импульсных двигателей от основного боеприпаса Patriot Pac-3 во дворе дома.

Наталья Афонина
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