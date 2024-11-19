Семеро из десяти погибших из-за «‎плохо» сработавшей системы ПВО в Одессе оказались полицейскими, пишет украинское издание «Страна.ua». Это подтвердило и МВД Незалежной, пояснив, что это – следователи и работник конвойной службы полиции.

В жилой район в Одессе из-за ошибки прилетела сбитая ракета американского комплекса «Патриот». В результате очередного примера «убийственной работы» противовоздушной обороны пострадала и инфраструктура города. Сбитая ракета рухнула и повредила многоквартирный дом, а также соседние кафе и магазины. Всего в результате прилёта погибли десять человек, пострадали 55, пишет глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.