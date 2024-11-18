В Одессе из-за «плохо» сработавшей системы ПВО погибли 8 человек, 39 ранены

На Украине произошёл очередной пример «убийственной работы» американской ПВО. В Одессе в результате плохо сработавшей системы противовоздушной обороны погибли 8 человек, ещё 39 оказались ранены.

Во двор Одессы упала одна из сбитых ракет американского комплекса «Патриот». Видео © Telegram / Плохая Одесса

На месте прилёта обнаружили остаток ракеты и блок импульсных двигателей от основного боеприпаса Patriot Pac-3. Есть вероятность, что изначально целью была военная или энергетическая инфраструктура, но из-за неудачной атаки ПВО ВСУ вооружение убило мирных граждан. Сбитая ракета рухнула во дворе дома и разнесла соседние кафе и магазины.

«Комплекс, значит, где-то недалеко. У них небольшая дальность стрельбы. Боевой части у нее нет, перехват кинетический. То есть они сбили что-то прямо над жилым районом, чтобы не прилетело по ним. А гражданские — это для них «сопутствующий ущерб», — прокомментировал ситуацию военкор Александр Коц.