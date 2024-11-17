Зеленский высказался о массированном ударе по Украине

В ходе массированной атаки ВС РФ по всей территории Украины пострадали объекты инфраструктуры и энергетики. Некоторые районы оказались полностью обесточены, жалуется Владимир Зеленский.

«Применили дроны разных типов... Крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты», — пишет Зеленский.

Главарь режима отметил, что больше всего пострадала энергетическая инфраструктура. Он утверждает, что системы ПВО сработали организованно, но это не спасло регионы от обесточивания.