Зеленский высказался о массированном ударе по Украине
Зеленский: ВС России нанесли масштабный удар по всем регионам Украины
В ходе массированной атаки ВС РФ по всей территории Украины пострадали объекты инфраструктуры и энергетики. Некоторые районы оказались полностью обесточены, жалуется Владимир Зеленский.
«Применили дроны разных типов... Крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты», — пишет Зеленский.
Главарь режима отметил, что больше всего пострадала энергетическая инфраструктура. Он утверждает, что системы ПВО сработали организованно, но это не спасло регионы от обесточивания.
Недавно глава МИД Незалежной Андрей Сибига заявил, что российские войска предприняли «одну из крупнейших воздушных атак» с использованием дронов и ракет на объекты инфраструктуры на территории Украины. Он отметил, что Киев должен ответить силой.
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