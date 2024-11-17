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Регион
17 ноября, 09:58
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Зеленский высказался о массированном ударе по Украине

Зеленский: ВС России нанесли масштабный удар по всем регионам Украины

В ходе массированной атаки ВС РФ по всей территории Украины пострадали объекты инфраструктуры и энергетики. Некоторые районы оказались полностью обесточены, жалуется Владимир Зеленский.

«Применили дроны разных типов... Крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты», — пишет Зеленский.

Главарь режима отметил, что больше всего пострадала энергетическая инфраструктура. Он утверждает, что системы ПВО сработали организованно, но это не спасло регионы от обесточивания.

МО РФ: ВС России нанесли массированный высокоточный удар по объектам ВПК Украины
МО РФ: ВС России нанесли массированный высокоточный удар по объектам ВПК Украины

Недавно глава МИД Незалежной Андрей Сибига заявил, что российские войска предприняли «одну из крупнейших воздушных атак» с использованием дронов и ракет на объекты инфраструктуры на территории Украины. Он отметил, что Киев должен ответить силой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Николай Рюмин
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