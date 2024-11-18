Детекторы раздали жителям приграничья с Украиной

В приграничные регионы Белгородской области передали более одной тысячи детекторов, которые смогут обнаружить приближение БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Более одной тысячи детекторов БПЛА мы уже выдали органам местного самоуправления, жителям приграничных муниципальных образований, представителям силовых структур», — сказал глава Белгородской области.

По словам Гладкова, устройства смогут дать сигнал в случае приближения беспилотника, благодаря чему можно своевременно укрыться от опасности и передать информацию другим. При этом также продолжается работа по обеспечению безопасности жителей приграничных районов области.