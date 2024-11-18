Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 06:20

Детекторы раздали жителям приграничья с Украиной

Гладков: Жителям Белгородской области раздали более одной тысячи детекторов БПЛА

В приграничные регионы Белгородской области передали более одной тысячи детекторов, которые смогут обнаружить приближение БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Более одной тысячи детекторов БПЛА мы уже выдали органам местного самоуправления, жителям приграничных муниципальных образований, представителям силовых структур», — сказал глава Белгородской области.

По словам Гладкова, устройства смогут дать сигнал в случае приближения беспилотника, благодаря чему можно своевременно укрыться от опасности и передать информацию другим. При этом также продолжается работа по обеспечению безопасности жителей приграничных районов области.

Жители Шебекина остались без света из-за обстрелов ВСУ
Жители Шебекина остались без света из-за обстрелов ВСУ

Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе нанёс удар по объекту в селе Грузское Белгородской области. В результате атаки четыре человека получили контузию. Также были повреждены автомобиль и линия электропередачи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar