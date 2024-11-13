Жители Шебекина остались без света из-за обстрелов ВСУ

Украинские военнослужащие нанесли удар по городу Шебекино и посёлку Октябрьский в Белгородской области, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино и поселок Октябрьский Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал чиновник.

Он уточнил, что украинскими ударами частично перебиты линии электропередачи, часть Шебекина остаётся без света. Пять частных домов в черте города и три автомобиля получили повреждения. А в Октябрьском загорелась крыша одной из построек, возгорание уже ликвидировано. Подомовой обход продолжается, добавил Гладков.