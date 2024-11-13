Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 07:51

Жители Шебекина остались без света из-за обстрелов ВСУ

Гладков: Снаряды ВСУ перебили линии электропередачи, часть Шебекина обесточена

Украинские военнослужащие нанесли удар по городу Шебекино и посёлку Октябрьский в Белгородской области, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино и поселок Октябрьский Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал чиновник.

Он уточнил, что украинскими ударами частично перебиты линии электропередачи, часть Шебекина остаётся без света. Пять частных домов в черте города и три автомобиля получили повреждения. А в Октябрьском загорелась крыша одной из построек, возгорание уже ликвидировано. Подомовой обход продолжается, добавил Гладков.

Место падения трёх беспилотников нашли в лесном массиве посёлка в Пензе
Место падения трёх беспилотников нашли в лесном массиве посёлка в Пензе

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один человек погиб, ещё двое пострадали после удара ВСУ по пункту временного размещения (ПВР) в Новой Каховке.

Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar