Жители Шебекина остались без света из-за обстрелов ВСУ
Гладков: Снаряды ВСУ перебили линии электропередачи, часть Шебекина обесточена
Украинские военнослужащие нанесли удар по городу Шебекино и посёлку Октябрьский в Белгородской области, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Шебекино и поселок Октябрьский Белгородского района подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал чиновник.
Он уточнил, что украинскими ударами частично перебиты линии электропередачи, часть Шебекина остаётся без света. Пять частных домов в черте города и три автомобиля получили повреждения. А в Октябрьском загорелась крыша одной из построек, возгорание уже ликвидировано. Подомовой обход продолжается, добавил Гладков.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один человек погиб, ещё двое пострадали после удара ВСУ по пункту временного размещения (ПВР) в Новой Каховке.
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