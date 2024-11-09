ВСУ обстреляли из гаубиц пункт временного размещения в Новой Каховке, есть погибший и раненые

Один человек погиб, ещё двое пострадали после удара ВСУ по пункту временного размещения (ПВР) в Новой Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, в самом здании повреждены стены и окна.

«Сегодня противник обстрелял из гаубиц пункт временного размещения и распределения населения в Новой Каховке — погиб мужчина 1956 года рождения. Два человека (мужчина и женщина) ранены», — написал Сальдо в телеграм-канале.

Последствия удара ВСУ по пункту временного размещения населения в Новой Каховке. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Двум пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медпомощь. Остальные граждане, проживавшие в ПВР, переселены в другие помещения, добавил Сальдо. Также он напомнил, что накануне обстрелом ВСУ был разрушен жилой дом в селе Михайловка. В результате ранение получил 83-летний мужчина.