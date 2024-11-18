Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 10:39

Масштабный удар по энергообъектам привёл к отключениям света в Киеве

«Страна.ua»: В Киеве начались отключения света, городской фуникулёр обесточен

В результате масштабного удара по украинским энергообъектам в Незалежной начались отключения света. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

В публикации также говорится, что из-за остановки энергоснабжения в украинской столице обесточили городской фуникулёр.

В Одессе после серии взрывов приостановлена работа электротранспорта
В Одессе после серии взрывов приостановлена работа электротранспорта

Напомним, в Незалежной вчера объявили режим экстренного отключения электричества. Об этом сообщил глава Минэнерго страны, назвав причиной частые взрывы на украинских объектах генерации и передачи электроэнергии. 17 ноября энергетическая инфраструктура Украины подверглась одной из самых масштабных атак ракетами и дронами за последние месяцы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar