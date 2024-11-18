Масштабный удар по энергообъектам привёл к отключениям света в Киеве
«Страна.ua»: В Киеве начались отключения света, городской фуникулёр обесточен
В результате масштабного удара по украинским энергообъектам в Незалежной начались отключения света. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».
В публикации также говорится, что из-за остановки энергоснабжения в украинской столице обесточили городской фуникулёр.
Напомним, в Незалежной вчера объявили режим экстренного отключения электричества. Об этом сообщил глава Минэнерго страны, назвав причиной частые взрывы на украинских объектах генерации и передачи электроэнергии. 17 ноября энергетическая инфраструктура Украины подверглась одной из самых масштабных атак ракетами и дронами за последние месяцы.
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