Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 11:03

В Одессе после серии взрывов приостановлена работа электротранспорта

В Одессе приостановлена работа электротранспорта, в некоторых районах города пропал свет. Это произошло из-за перебоев с электроснабжением после серии взрывов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Геннадий Труханов.

«В нескольких районах отключился свет, весь электротранспорт Одессы не работает», — написал он.

Украинское издание «Зеркало недели» также добавляет, что в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Вставшие поезда и проблемы со светом: На Украине рассказали о последствиях взрывов
Вставшие поезда и проблемы со светом: На Украине рассказали о последствиях взрывов

Напомним, что сегодня с самого утра во многих регионах Украины гремят мощные взрывы. О них, в частности, сообщали в Одессе, Киеве, Днепропетровской, Черкасской и Львовской областях. Позднее на территории Незалежной был введён режим экстренных отключений света. В МИД Украины отметили, что ВС России предприняли «одну из крупнейших воздушных атак» с использованием дронов и ракет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / piamphoto

Мария Любицкая
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar