В Одессе после серии взрывов приостановлена работа электротранспорта
В Одессе приостановлена работа электротранспорта, в некоторых районах города пропал свет. Это произошло из-за перебоев с электроснабжением после серии взрывов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Геннадий Труханов.
«В нескольких районах отключился свет, весь электротранспорт Одессы не работает», — написал он.
Украинское издание «Зеркало недели» также добавляет, что в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением.
Напомним, что сегодня с самого утра во многих регионах Украины гремят мощные взрывы. О них, в частности, сообщали в Одессе, Киеве, Днепропетровской, Черкасской и Львовской областях. Позднее на территории Незалежной был введён режим экстренных отключений света. В МИД Украины отметили, что ВС России предприняли «одну из крупнейших воздушных атак» с использованием дронов и ракет.
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