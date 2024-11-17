Украинские СМИ и представители власти постепенно раскрывают последствия сегодняшних массовых взрывов. Например, в Одессе перестал работать весь электротранспорт. В некоторых районах пропал свет, заявил мэр Геннадий Труханов. В ряде регионов на западе страны повреждены объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, в части Херсонской области, которую контролирует киевский режим, повреждения получил объект критической инфраструктуры. Аналогичная ситуация произошла на западе Незалежной в Винницкой и Ровненской областях. В последней возникли проблемы со светом и водой.

Большие разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области Украины. Там произошли аварийные отключения котельных, насосных станций и несколько мощных гидроударов на сетях электро- и водоснабжения. А в Ивано-Франковской области произошёл пожар на объекте критической инфраструктуры. В настоящее время спасатели тушат очаг возгорания.