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17 ноября, 09:07

Вставшие поезда и проблемы со светом: На Украине рассказали о последствиях взрывов

По всей Украине повреждены объекты инфраструктуры после серии взрывов

Украинские СМИ и представители власти постепенно раскрывают последствия сегодняшних массовых взрывов. Например, в Одессе перестал работать весь электротранспорт. В некоторых районах пропал свет, заявил мэр Геннадий Труханов. В ряде регионов на западе страны повреждены объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, в части Херсонской области, которую контролирует киевский режим, повреждения получил объект критической инфраструктуры. Аналогичная ситуация произошла на западе Незалежной в Винницкой и Ровненской областях. В последней возникли проблемы со светом и водой.

Большие разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области Украины. Там произошли аварийные отключения котельных, насосных станций и несколько мощных гидроударов на сетях электро- и водоснабжения. А в Ивано-Франковской области произошёл пожар на объекте критической инфраструктуры. В настоящее время спасатели тушат очаг возгорания.

В «Укржелдороге» сообщили, что в некоторых регионах Украины произошло обесточивание ряда железнодорожных участков. Из-за этого определённые поезда задерживаются. Для возобновления движения на линии вывели тепловозы.

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Напомним, что с утра во многих регионах Украины гремят мощные взрывы. О них, в частности, сообщали в Одессе, Киеве, Днепропетровской, Черкасской и Львовской областях. Позднее на территории Незалежной ввели режим экстренных отключений света. В МИД Украины отметили, что ВС России предприняли «одну из крупнейших воздушных атак» с использованием дронов и ракет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Дарья Нарыкова
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