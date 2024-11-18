В Одессе сообщили о мощном ударе по общежитию украинских военных
Лебедев из подполья сообщил о мощном ударе по гостинице с солдатами ВСУ в Одессе
В Одессе был осуществлён мощный удар по пятиэтажной гостинице-общежитию, где проживают украинские военнослужащие. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, сообщил нашим коллегам из РИА «Новостей» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Территория окружена, и на место вызваны скорые», — добавил он.
Если верить украинским источникам, под массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры накануне, 17 ноября, подпали две ГЭС, три ТЭС, подстанции во Львовской, Киевской, Днепропетровской, Ровенской, Винницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях.
Kandinsky 3.1 / Life.ru