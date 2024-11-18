В Одессе сообщили о мощном ударе по общежитию украинских военных

В Одессе был осуществлён мощный удар по пятиэтажной гостинице-общежитию, где проживают украинские военнослужащие. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, сообщил нашим коллегам из РИА «Новостей» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Территория окружена, и на место вызваны скорые», — добавил он.