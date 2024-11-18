Возможный момент удара по Кременчугской ГЭС на Украине попал на видео

Украинские и российские военные паблики публикуют видео, на которых, как утверждается, запечатлен удар по Кременчугской ГЭС, произошедший вчера. Власти Полтавской области накануне подтвердили информацию о попадании в объект инфраструктуры в Кременчуге.

Вероятный момент удара по Кременчугской ГЭС. Видео © Telegram / RasputinRules

Согласно источникам издания «Страна.ua» на энергетическом рынке, работа Кременчугской ГЭС была приостановлена после вчерашнего удара. На данный момент неизвестно, возобновила ли она свою деятельность.

Всего же, если верить украинским источникам, под массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры 17 ноября подпали две ГЭС, три ТЭС, по подстанциям во Львовской, Киевской, Днепропетровской, Ровенской, Винницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях.