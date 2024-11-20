В Британии раскрыли количество ракет ATACMS у Киева
Times: Украина имеет около 50 американских ракет ATACMS
Украина располагает приблизительно 50 американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщило британское издание Times. Хотя Пентагон официально не раскрыл точного числа переданных боеприпасов, эксперты считают, что Киев получил ограниченное количество этих ракет.
В материале говорится, что на данный момент, несмотря на наличие достаточного количества пусковых установок, ATACMS остаются в дефиците из-за ограниченности поставок.
Напомним, 19 ноября в украинских СМИ появилась информация о том, что ВС страны ударили американскими ракетами ATACMS по российской территории. Эти данные подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что пять из шести ракет были сбиты, одна повреждена и упала, не нанеся ущерба, а целью был военный объект в Брянской области. К слову, Владимир Зеленский не стал подтверждать, что для атаки применялись ATACMS.