Зеленский внезапно отказался подтверждать беспонтовый выпуск ATACMS по России
Зеленский внезапно отказался подтверждать удар ракетами ATACMS по территории РФ
Владимир Зеленский внезапно отказался подтверждать, что по складу боеприпасов в Брянской области прошлой ночью был нанесён удар ракетами ATACMS. Такой вопрос ему задали в ходе пресс-конеренции во вторник.
«Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть «длинный» «Нептун», и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы всё это будем использовать», — ответил комик-президент.
К слову, тот факт, что ВСУ нанесли первый удар американскими ракетами ATACMS по территории России, не вызывает сомнений. Ранее сегодня об этом сообщило Министерство обороны. Для наших средств ПВО это не стало проблемой: враг выпустил по приграничному региону шестью ракет ATACMS, наши сбили пять из них, шестая была повреждена.
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