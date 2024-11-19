Зеленский внезапно отказался подтверждать беспонтовый выпуск ATACMS по России

Владимир Зеленский внезапно отказался подтверждать, что по складу боеприпасов в Брянской области прошлой ночью был нанесён удар ракетами ATACMS. Такой вопрос ему задали в ходе пресс-конеренции во вторник.

«Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть «длинный» «Нептун», и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы всё это будем использовать», — ответил комик-президент.