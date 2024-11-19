«Лучший в своём ряду»: Военные эксперты оценили эффективность наших «Панцирей» в борьбе с ATACMS

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», который участвовал в отражении удара ВСУ шестью американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, был создан для борьбы с широким спектром целей, включая оперативно-тактические ракеты, и, вероятно, является лучшей системой в своём роде. Об этом в беседе с Life.ru рассказали военные эксперты Анатолий Матвийчук и Юрий Кнутов.

«Панцири» — это уникальный комплекс, который позволяет вести боевые действия именно с такими ракетами. Смысл заключается в том, что они отслеживают и предугадывают последующие траектории. «Панцири» способны успешно их просчитывать, это подтверждается поступившим сегодня отбоем о том, что практически все ракеты сбиты. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук

Военный эксперт Юрий Кнутов добавил, что особенность «Панцирей» заключается в широком спектре целей, по которым они могут работать: беспилотники, снаряды РСЗО, в частности HIMARS, а также оперативно-тактические ракеты, такие как ATACMS. Также российский СЗРПК способен сбивать самолёты и вертолёты.

Особенность «Панцирей» в том, что они имеют достаточно широкий спектр работы по целям. Они могут работать и по беспилотникам, и по HIMARS, ракетам реактивных систем залпового огня, и по оперативно-тактическим ракетам типа ATACMS. Более того, они могут работать по воздушным целям, таким как самолёты и вертолёты Юрий Кнутов Военный эксперт

«Поэтому это универсальный комплекс, который работает на разных направлениях и, на мой взгляд, является лучшим в своём ряду систем противовоздушной обороны. Тем более у «Панцирей» есть и пушечное вооружение, которое при необходимости можно использовать по наземным целям для самообороны либо для борьбы с дронами или вертолётами противника», — объяснил наш собеседник.