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19 ноября, 14:32
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Лавров – об атаке Брянской области ракетами ATACMS: Они хотят эскалации

Удары, которые Украина наносила ракетами ATACMS по Брянской области, представляют собой сигнал о том, что Запад готов к дальнейшей эскалации конфликта. Без участия США Киев не смог бы провернуть нечто подобное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати (G20) в Бразилии.

Лавров об ударах Украины по российской территории. Видео © VK / МИД России

«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, — это, конечно, сигнал о том, что они [на Западе] хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные — [президент России Владимир] Путин об этом многократно говорил, — невозможно», — подчеркнул российский министр.

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Ранее президент США Джо Байден решил позволить Украине наносить удары американскими ракетами по целям в глубине РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия воспримет это как нападение НАТО на свою территорию, если вдруг в её сторону полетят ATACMS. Первая такая атака произошла ночью, целью ВСУ стали объекты в Брянской области. Обошлось без жертв.

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Life.ru

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