Лавров – об атаке Брянской области ракетами ATACMS: Они хотят эскалации
Удары, которые Украина наносила ракетами ATACMS по Брянской области, представляют собой сигнал о том, что Запад готов к дальнейшей эскалации конфликта. Без участия США Киев не смог бы провернуть нечто подобное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати (G20) в Бразилии.
Лавров об ударах Украины по российской территории. Видео © VK / МИД России
«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, — это, конечно, сигнал о том, что они [на Западе] хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные — [президент России Владимир] Путин об этом многократно говорил, — невозможно», — подчеркнул российский министр.
Ранее президент США Джо Байден решил позволить Украине наносить удары американскими ракетами по целям в глубине РФ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия воспримет это как нападение НАТО на свою территорию, если вдруг в её сторону полетят ATACMS. Первая такая атака произошла ночью, целью ВСУ стали объекты в Брянской области. Обошлось без жертв.
Life.ru