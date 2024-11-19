Лавров – об атаке Брянской области ракетами ATACMS: Они хотят эскалации

Удары, которые Украина наносила ракетами ATACMS по Брянской области, представляют собой сигнал о том, что Запад готов к дальнейшей эскалации конфликта. Без участия США Киев не смог бы провернуть нечто подобное, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати (G20) в Бразилии.

«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, — это, конечно, сигнал о том, что они [на Западе] хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные — [президент России Владимир] Путин об этом многократно говорил, — невозможно», — подчеркнул российский министр.