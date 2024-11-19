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19 ноября, 06:39

Богомаз – об уничтожении 12 БПЛА над Брянской областью: Раненых и разрушений нет

В небе над Брянской областью российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё три украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Богомаз в своём телеграм-канале.

«Ещё три БпЛА обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ. Всего к этому часу уничтожены 12 беспилотников самолётного типа», — написал глава области.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные службы.

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Ранее силы ПВО в Брянской области отразили атаку украинской армии с использованием беспилотников. Также ВСУ атаковали Ростовскую область, где пострадал водитель «Газели», и Курскую область, где в результате погиб один мирный житель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Владимир Озеров
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