Богомаз – об уничтожении 12 БПЛА над Брянской областью: Раненых и разрушений нет
В небе над Брянской областью российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё три украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Богомаз в своём телеграм-канале.
«Ещё три БпЛА обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ. Всего к этому часу уничтожены 12 беспилотников самолётного типа», — написал глава области.
По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные службы.
Ранее силы ПВО в Брянской области отразили атаку украинской армии с использованием беспилотников. Также ВСУ атаковали Ростовскую область, где пострадал водитель «Газели», и Курскую область, где в результате погиб один мирный житель.
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