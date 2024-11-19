Богомаз – об уничтожении 12 БПЛА над Брянской областью: Раненых и разрушений нет

В небе над Брянской областью российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё три украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Богомаз в своём телеграм-канале.

«Ещё три БпЛА обнаружены и уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ. Всего к этому часу уничтожены 12 беспилотников самолётного типа», — написал глава области.