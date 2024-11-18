Мирный житель погиб в Курской области после удара дрона по автомобилю
Беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю в Курской области. Жертвой атаки стал мирный житель, заявил губернатор региона Алексей Смирнов.
Трагедия произошла днём 18 ноября на территории Большесолдатского района. Взрыв нанёс мужчине ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.
«Приношу глубокие соболезнования его родным и близким», — добавил Смирнов.
Ранее украинские боевики ударили по автомобилю участкового в том же районе Курской области, лишив жизни главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову. Кадры трагедии запечатлела видеокамера. На записи видно, что водитель до последнего пытался увести машину с линии атаки.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ