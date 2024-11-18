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18 ноября, 20:56

Мирный житель погиб в Курской области после удара дрона по автомобилю

Беспилотник ВСУ ударил по легковому автомобилю в Курской области. Жертвой атаки стал мирный житель, заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

Трагедия произошла днём 18 ноября на территории Большесолдатского района. Взрыв нанёс мужчине ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

«Приношу глубокие соболезнования его родным и близким», — добавил Смирнов.

Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области, ранен водитель
Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области, ранен водитель

Ранее украинские боевики ударили по автомобилю участкового в том же районе Курской области, лишив жизни главного редактора «Народной газеты» Юлию Кузнецову. Кадры трагедии запечатлела видеокамера. На записи видно, что водитель до последнего пытался увести машину с линии атаки.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
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