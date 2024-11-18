Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области, ранен водитель

Вооружённые силы Украины применили ещё пять беспилотников для нападения на населённые пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале. Один из дронов ударил по пассажирскому автобусу, в результате чего водитель получил осколочное ранение ноги.

В посёлке Малиновка Белгородского района беспилотник пробил крышу жилого дома, а в селе Грузское (Борисовский район) в результате атак сразу двух дронов-камикадзе оказались выбиты окна, посечены кровля и забор частного домовладения, рассказал губернатор. Ещё один беспилотник нанёс удар по движущемуся автомобилю в селе Байцуры. Транспортное средство повреждено, но о пострадавших, к счастью, не сообщается.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — проинформировал Гладков.