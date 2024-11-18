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18 ноября, 15:33

Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Белгородской области, ранен водитель

Гладков: Ещё пять беспилотников атаковали нашу область, ранен мирный житель

Вооружённые силы Украины применили ещё пять беспилотников для нападения на населённые пункты Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале. Один из дронов ударил по пассажирскому автобусу, в результате чего водитель получил осколочное ранение ноги.

В посёлке Малиновка Белгородского района беспилотник пробил крышу жилого дома, а в селе Грузское (Борисовский район) в результате атак сразу двух дронов-камикадзе оказались выбиты окна, посечены кровля и забор частного домовладения, рассказал губернатор. Ещё один беспилотник нанёс удар по движущемуся автомобилю в селе Байцуры. Транспортное средство повреждено, но о пострадавших, к счастью, не сообщается.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — проинформировал Гладков.

Детекторы раздали жителям приграничья с Украиной
Детекторы раздали жителям приграничья с Украиной

Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе нанёс удар по объекту в селе Грузское Белгородской области. В результате атаки четыре человека получили контузию.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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