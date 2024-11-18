Появилось видео удара дрона ВСУ по машине с журналисткой Кузнецовой под Курском
Погибшая главред курской газеты. Обложка © VK / Юлия Кузнецова
Опубликовано видео удара украинского FPV-дрона по служебному автомобилю МВД России, в котором находилась главный редактор курской «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Видео с беспилотника ВСУ перехватили российские военнослужащие, сообщает телеканал «Звезда».
Украинский FPV-дрон ударил по автомобилю — есть жертвы. Видео © Telegram / Телеканал «Звезда»
Водитель вилял и пытался уйти от украинского дрона, но, к сожалению, не смог этого сделать. От удара Юлия Кузнецова погибла, полицейский и ещё один журналист получили ранения. По данным СК, к теракту причастны боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наёмнических группировок.
Напомним, ранее глава Большесолдатского района Владимир Зайцев сообщил об атаке FPV-дрона на машину участкового. По его словам, на территории райцентра ведут охоту вражеские беспилотники, подрывая весь движущийся транспорт. В авто находилась главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Она погибла. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.