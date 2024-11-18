Появилось видео удара дрона ВСУ по машине с журналисткой Кузнецовой под Курском

Водитель вилял и пытался уйти от украинского дрона, но, к сожалению, не смог этого сделать. От удара Юлия Кузнецова погибла, полицейский и ещё один журналист получили ранения. По данным СК, к теракту причастны боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и участники наёмнических группировок.