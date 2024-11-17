Погибшей под Курском журналистке Кузнецовой было 34 года, у неё осталось 2 детей

Главному редактору «Народной газеты» Юлии Кузнецовой, которая погибла при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, было 34 года. Об этом сообщается на официальной странице регионального правительства.

«Уроженка Большесолдатского района, она была патриотом своей страны и искренне любила малую родину. Юлии Николаевне было 34 года», — говорится в сообщении.