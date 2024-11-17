Погибшей под Курском журналистке Кузнецовой было 34 года, у неё осталось 2 детей
Погибшая главред курской газеты. Обложка © VK / Юлия Кузнецова
Главному редактору «Народной газеты» Юлии Кузнецовой, которая погибла при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, было 34 года. Об этом сообщается на официальной странице регионального правительства.
«Уроженка Большесолдатского района, она была патриотом своей страны и искренне любила малую родину. Юлии Николаевне было 34 года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что у Кузнецовой остались двое несовершеннолетних детей. В газете она работала с 2008 года, с июля 2023-го исполняла обязанности руководителя, а летом этого года была назначена главным редактором.
Напомним, ранее глава Большесолдатского района Владимир Зайцев сообщил об атаке FPV-дрона на машину участкового. По его словам, на территории райцентра ведут охоту вражеские беспилотники, подрывая весь движущийся транспорт. В авто находилась главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Она погибла. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.