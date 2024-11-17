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Регион
17 ноября, 16:04
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Погибшей под Курском журналистке Кузнецовой было 34 года, у неё осталось 2 детей

Погибшая главред курской газеты. Обложка © VK / Юлия Кузнецова

Погибшая главред курской газеты. Обложка © VK / Юлия Кузнецова

Главному редактору «Народной газеты» Юлии Кузнецовой, которая погибла при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, было 34 года. Об этом сообщается на официальной странице регионального правительства.

«Уроженка Большесолдатского района, она была патриотом своей страны и искренне любила малую родину. Юлии Николаевне было 34 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у Кузнецовой остались двое несовершеннолетних детей. В газете она работала с 2008 года, с июля 2023-го исполняла обязанности руководителя, а летом этого года была назначена главным редактором.

В Курской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ на машину участкового
В Курской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ на машину участкового

Напомним, ранее глава Большесолдатского района Владимир Зайцев сообщил об атаке FPV-дрона на машину участкового. По его словам, на территории райцентра ведут охоту вражеские беспилотники, подрывая весь движущийся транспорт. В авто находилась главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Она погибла. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Дарья Нарыкова
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