СК возбудил дело после убийства ВСУ журналистки «Народной газеты»
Военный Следком России завёл уголовное дело после убийства журналистки «Народной газеты» Юлии Кузнецовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Преступление квалифицировано по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»). Ведутся следственные действия.
Напомним, ранее глава Большесолдатского района Владимир Зайцев сообщил об атаке FPV-дрона на машину участкового. По его словам, на территории райцентра ведут охоту вражеские беспилотники, подрывая весь движущийся транспорт. В авто находилась главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Она погибла.
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