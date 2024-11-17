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17 ноября, 14:56

СК возбудил дело после убийства ВСУ журналистки «Народной газеты»

Военный Следком России завёл уголовное дело после убийства журналистки «Народной газеты» Юлии Кузнецовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление квалифицировано по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»). Ведутся следственные действия.

В Курской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ на машину участкового
В Курской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ на машину участкового

Напомним, ранее глава Большесолдатского района Владимир Зайцев сообщил об атаке FPV-дрона на машину участкового. По его словам, на территории райцентра ведут охоту вражеские беспилотники, подрывая весь движущийся транспорт. В авто находилась главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова. Она погибла.

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Life.ru

Николай Рюмин
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