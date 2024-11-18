Задержан россиянин, готовивший теракты в трёх областях по заданию украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали 48-летнего гражданина России, который планировал совершение терактов в Белгородской, Брянской и Тульской областях по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства в понедельник, 18 ноября.

В доме подозреваемого было обнаружено готовое к применению готовое самодельное взрывное устройство весом 4,8 кг, а также компоненты для изготовления других взрывчатых веществ, большое количество патронов различного калибра, боеприпасы и оружие времён Великой Отечественной войны, пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон, использовавшийся для связи с украинскими спецслужбами. Всё изъятое было направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

«В октябре 2023 года он был завербован украинскими спецслужбами и по указанию куратора оборудовал в своем загородном доме лабораторию по производству взрывчатых веществ и сборке взрывных устройств», — сообщили в ФСБ.

Изготовленные взрывные устройства, как предполагается, передавались через тайники другим агентам украинских спецслужб для совершения диверсионно-террористических актов в зданиях полиции, Дома офицеров в Белгороде и офисах двух энергокомпаний в Брянске во время выборов президента Российской Федерации в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле. Эти преступления были предотвращены правоохранительными органами. Ранее за подготовку этих действий ФСБ задержала семерых граждан, в отношении которых проводятся следственные действия.