Лицом на землю: 21-летнего россиянина настигла кара за слив ГУР файлов об оборонном заводе
ФСБ показала видео задержания россиянина за передачу Украине данных об ОПК
Силовики задержали гражданина, который сливал украинской разведке секретную информацию о российском оборонном предприятии. Видео с 21-летним злоумышленником показали в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Задержание россиянина за передачу Украине данных об ОПК. Видео © ФСБ РФ
«По заданию кураторов за денежное вознаграждение злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа», — рассказали представители ведомства.
В ФСБ уточнили, что задержанный 2003 года рождения имеет российское гражданство. Он вышел на представителей ГУР МО Украины через мессенджер. В отношении 21-летнего шпиона возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Следственные действия продолжаются, уточнили в спецслужбе. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ выпрыгивают из машины прямо на ходу и заковывают идущего по улице человека в наручники.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле, которая обеспечивает питанием одно из предприятий ВПК, а также инфраструктуру Свердловской железной дороги. Также был задержан предполагаемый исполнитель.
ФСБ РФ