Лицом на землю: 21-летнего россиянина настигла кара за слив ГУР файлов об оборонном заводе

Силовики задержали гражданина, который сливал украинской разведке секретную информацию о российском оборонном предприятии. Видео с 21-летним злоумышленником показали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Задержание россиянина за передачу Украине данных об ОПК. Видео © ФСБ РФ

«По заданию кураторов за денежное вознаграждение злоумышленник осуществлял сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Центрального федерального округа», — рассказали представители ведомства.

В ФСБ уточнили, что задержанный 2003 года рождения имеет российское гражданство. Он вышел на представителей ГУР МО Украины через мессенджер. В отношении 21-летнего шпиона возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Следственные действия продолжаются, уточнили в спецслужбе. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ выпрыгивают из машины прямо на ходу и заковывают идущего по улице человека в наручники.