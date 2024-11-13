«Что собирался поджигать?» Появилось видео жёсткого задержания заукраинца за подготовку теракта

ФСБ задержала адепта запрещённой проукраинской террористической организации, который планировал совершить теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле, питающей одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Россиянин сознался в планах устроить теракт на питающей предприятие ВПК электростанции в Нижнем Тагиле. Видео © ЦОС ФСБ

«Задержан функционер запрещённой в России проукраинской террористической организации, гражданин РФ 1997 года рождения, планировавший за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в городе Нижний Тагил электрической подстанции», — информирует ЦОС.

Во время допроса задержанный заукраинец во всём сознался. Суд заключил его под стражу на время следствия.