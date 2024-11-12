ФСБ предотвратила теракт у Балаклавской ТЭС в Севастополе
ФСБ предотвратила теракт около ж/д путей вблизи Балаклавской ТЭС и задержала подозреваемого на мете преступления. Житель Севастополя согласился на диверсию ради $1000, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержание подозреваемого вблизи Балаклавской ТЭС в Севастополе. Видео © ФСБ РФ
29-летний крымчанин на допросе рассказал, что в сентябре 2023 года вышел на контакт с СБУ и получил задание от некого Андрея. Сначала куратор попросил сфотографировать спецоборудование около железной дороги, а затем отправил злоумышленнику подробную инструкцию по изготовлению зажигательной смести для подрыва ж/д путей и $100 на покупку компонентов.
Осуществить свой план диверсанту не удалось — ночью в условленном месте его уже ждали оперативники ФСБ. Подозреваемого задержали, возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и сотрудничестве с иностранной разведкой.
А ранее ФСБ сорвала планы Киева по угону российского вертолёта. Украинская разведка пыталась завербовать лётчика, но потерпела провал. А данные, полученные контрразведкой, помогли эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ. По словам самого лётчика, ему предлагали отравить сослуживцев и пересечь линию фронта. Далее ГУР обещало вывезти его с семьёй в Кишинёв. В ФСБ указывают, что из-за плачевного положения разведки ЕС отказались сотрудничать с Киевом, и сорванная попытка угона показывает это.
ФСБ РФ