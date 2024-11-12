ФСБ предотвратила теракт у Балаклавской ТЭС в Севастополе

ФСБ предотвратила теракт около ж/д путей вблизи Балаклавской ТЭС и задержала подозреваемого на мете преступления. Житель Севастополя согласился на диверсию ради $1000, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

29-летний крымчанин на допросе рассказал, что в сентябре 2023 года вышел на контакт с СБУ и получил задание от некого Андрея. Сначала куратор попросил сфотографировать спецоборудование около железной дороги, а затем отправил злоумышленнику подробную инструкцию по изготовлению зажигательной смести для подрыва ж/д путей и $100 на покупку компонентов.