ФСБ год водила за нос ГУРовца, пытавшегося организовать угон российского вертолёта
ФСБ: ГУР предлагало российскому лётчику до 750 тысяч долларов за угон вертолёта
Украинская разведка предлагала российскому лётчику от 600 до 750 тысяч долларов за угон вертолёта. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
«А ещё [ему предлагали] трансфер в Чехию на ПМЖ для всей семьи», — привели данные ведомства в эфире «России-24».
Указывается, что ведомство с ноября 2023 года держало «под колпаком» операцию Киева — вели оперативную игру: украинский разведчик Сергей думал, что вербует пилота, но сам был «на крючке»
Напомним, ФСБ сорвала планы Киева по угону российского вертолёта. Украинская разведка пыталась завербовать лётчика, но потерпела провал. А данные, полученные контрразведкой, помогли эффективно ударить по позициям украинской ПВО и местам дислокации подразделений ВСУ. По словам самого лётчика, ему предлагали отравить сослуживцев и пересечь линию фронта. Далее ГУР обещало вывезти его с семьёй в Кишинёв. В ФСБ указывают, что из-за плачевного положения разведки ЕС отказались сотрудничать с Киевом, и сорванная попытка угона показывает это.
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