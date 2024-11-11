ФСБ год водила за нос ГУРовца, пытавшегося организовать угон российского вертолёта

Украинская разведка предлагала российскому лётчику от 600 до 750 тысяч долларов за угон вертолёта. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

«А ещё [ему предлагали] трансфер в Чехию на ПМЖ для всей семьи», — привели данные ведомства в эфире «России-24».