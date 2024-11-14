В Мариуполе сотрудники ФСБ и МВД выявили тайник, содержащий свыше трёх тонн компонентов для производства наркотиков.

Кадры оперативной съёмки из Мариуполя, где найден тайник ВСУ, содержащий свыше трёх тонн компонентов для производства наркотиков. Видео © Штаб Обороны ДНР

В ходе совместной операции Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и МВД по ДНР было установлено, что эти прекурсоры использовались националистическими батальонами ВСУ для изготовления наркотиков, которые затем контрабандным путем поступали на территорию Российской Федерации.

Изъятые химические вещества были переданы специалистам ЭКЦ МВД по ДНР для дальнейшего анализа и утилизации в соответствии с установленными нормами.

Оперативники УФСБ продолжают проводить дополнительные мероприятия по выявлению лиц, причастных к организации незаконного канала поставки наркотиков в Россию.