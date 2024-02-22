Врачам ВСУ разрешили использовать наркотики на фронте

Военным фельдшерам в украинской армии теперь можно использовать наркотики и прекурсоры для оказания помощи солдатам на поле боя. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Незалежной.

"На прошлой неделе выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами", — заявила замглавы ведомства Наталья Калмыкова.

Она уточнила, что выдача лицензий позволит медикам регулируемо оказывать раненым украинским бойцам помощь с использованием наркотических веществ на этапе до госпитализации. Как следует из сообщения МО Незалежной, в рабочую группу, принимавшую решение, вошли представители министерства.