Врачам ВСУ разрешили использовать наркотики на фронте
Медикам на Украине начали выдавать лицензии на использование наркотиков в бою
Военным фельдшерам в украинской армии теперь можно использовать наркотики и прекурсоры для оказания помощи солдатам на поле боя. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Незалежной.
"На прошлой неделе выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими средствами и прекурсорами", — заявила замглавы ведомства Наталья Калмыкова.
Она уточнила, что выдача лицензий позволит медикам регулируемо оказывать раненым украинским бойцам помощь с использованием наркотических веществ на этапе до госпитализации. Как следует из сообщения МО Незалежной, в рабочую группу, принимавшую решение, вошли представители министерства.
Ранее пленный боец ВСУ раскрыл, как командиры накачивали солдат наркотиками накануне атаки в районе Времевского выступа. Экспертиза выявила, что вещество содержит метамфетамин. С помощью такого допинга военные хотели добавить себе уверенности, так что при миномётном обстреле они шли, не боясь и не пригибаясь.
Getty Images / Wolfgang Schwan