Россиянке грозит 20 лет за госизмену из-за донатов ВСУ

Сотрудники УФСБ России по Херсонской области арестовали 42-летнюю женщину, которая переводила деньги Вооруженным силам Украины. Теперь гражданке РФ грозит до 20 лет лишения свободы — было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена».

Жительнице Херсонской области грозит до 20 лет лишения свободы за госизмену. Видео © Telegram / «УФСБ России по Херсонской области»

«У меня была страница в Facebook*. Знакомая моя выкладывала посты в Facebook* и просила деньги для ВСУ. Я скидывала раз 6. Я понимала, что деньги эти идут на помощь ВСУ», — призналась женщина.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности гражданки и выявляются её преступные связи. Известно, что подозреваемая с февраля 2022 по сентябрь 2023 год переводила денежные средства на нужды ВСУ в целях приобретения медицинского и военного снаряжения, сообщают в телеграм-канале администрации Херсонской области.

Ранее в Омске силовики задержали мужчину по подозрению в финансировании украинских террористических организаций и сборе средств для ВСУ. Фигурант дела публично призывал пользователей Сети к насилию против патриотов России. У задержанного изъяли технику, в результате чего удалось получить данные, которые подтверждают его причастность к нарушению закона. Возбуждено дело о госизмене, максимальное наказание по данной статье — пожизненное заключение.