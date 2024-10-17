ФСБ задержала 18-летнего жителя Омска за сбор средств для ВСУ
В Омске силовики задержали мужчину по подозрению в финансировании украинских террористических организаций и сборе средств для ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления ФСБ Ирина Руснак.
«По имеющимся сведениям, фигурант являлся администратором украинских Telegram-каналов, пропагандирующих деятельность террористических организаций», — приводит её слова ТАСС.
По словам Руснак, фигурант дела публично призывал пользователей Сети к насилию против патриотов России, а также собирал деньги для ВСУ. Кроме того, правоохранители выявили его переводы украинским террористическим организациям. У задержанного изъяли технику, в результате чего удалось получить данные, которые подтверждают его причастность к нарушению закона. Возбуждено дело о госизмене, максимальное наказание по данной статье — пожизненное заключение.
Ранее в Свердловской области суд приговорил женщину к 12,5 года за госизмену. Она за деньги передавала спецслужбам Украины информацию военно-технического характера об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ