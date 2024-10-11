Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
11 октября, 15:23

Суд приговорил жительницу Екатеринбурга к 12,5 года колонии по делу о госизмене

Свердловский областной суд в Екатеринбурге вынес приговор местной жительнице, уличённой в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Против Виктории Мухаметовой завели дело о государственной измене, следующие 12 лет и шесть месяцев она проведёт в колонии.

Установлено, что фигурантка за деньги передавала противнику сведения военно-технического характера об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, пишет ТАСС.

ФСБ задержала в Псковской области мать и сына по подозрению в госизмене
ФСБ задержала в Псковской области мать и сына по подозрению в госизмене

Ранее ФСБ задержала жителя крымской Феодосии, который спонсировал ВСУ и передавал Киеву данные об объектах и вооружении Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Akimov Igor

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров