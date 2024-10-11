Суд приговорил жительницу Екатеринбурга к 12,5 года колонии по делу о госизмене

Свердловский областной суд в Екатеринбурге вынес приговор местной жительнице, уличённой в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Против Виктории Мухаметовой завели дело о государственной измене, следующие 12 лет и шесть месяцев она проведёт в колонии.