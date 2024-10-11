Суд приговорил жительницу Екатеринбурга к 12,5 года колонии по делу о госизмене
Свердловский областной суд в Екатеринбурге вынес приговор местной жительнице, уличённой в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Против Виктории Мухаметовой завели дело о государственной измене, следующие 12 лет и шесть месяцев она проведёт в колонии.
Установлено, что фигурантка за деньги передавала противнику сведения военно-технического характера об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, пишет ТАСС.
Ранее ФСБ задержала жителя крымской Феодосии, который спонсировал ВСУ и передавал Киеву данные об объектах и вооружении Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.
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