ФСБ задержала в Псковской области мать и сына за попытку финансирования ВСУ
Мать и сын из Псковской области задержаны за попытку финансирования ВСУ. Об этом сообщает SHOT.
Женщина, которую задержали в Псковской области за попытку финансирования ВСУ, признала свою ошибку. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, женщина и её сын в 2023 году связались с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, который находится под контролем ГУР. Они собирались перевести средства на помощь ВСУ на украинские счета. Однако попытку пресекли сотрудники УФСБ по Псковской области.
Подозреваемых задержали, они во всём сознались. Задержанная пообещала впредь не нарушать законы РФ. Матери и сыну объявили предостережение о неправомерности действий по статье «Государственная измена».
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