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9 октября, 09:03

ФСБ задержала в Псковской области мать и сына за попытку финансирования ВСУ

Мать и сын из Псковской области задержаны за попытку финансирования ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

Женщина, которую задержали в Псковской области за попытку финансирования ВСУ, признала свою ошибку. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, женщина и её сын в 2023 году связались с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, который находится под контролем ГУР. Они собирались перевести средства на помощь ВСУ на украинские счета. Однако попытку пресекли сотрудники УФСБ по Псковской области.

Подозреваемых задержали, они во всём сознались. Задержанная пообещала впредь не нарушать законы РФ. Матери и сыну объявили предостережение о неправомерности действий по статье «Государственная измена».

Житель Хабаровского края переводил ВСУ криптовалюту для закупки оружия
Житель Хабаровского края переводил ВСУ криптовалюту для закупки оружия
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SGr

Никита Никонов
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