ФСБ задержала в Псковской области мать и сына за попытку финансирования ВСУ

Мать и сын из Псковской области задержаны за попытку финансирования ВСУ. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, женщина и её сын в 2023 году связались с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, который находится под контролем ГУР. Они собирались перевести средства на помощь ВСУ на украинские счета. Однако попытку пресекли сотрудники УФСБ по Псковской области.