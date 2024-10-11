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11 октября, 06:04

ФСБ задержала жителя Феодосии, который передавал Киеву данные о флоте

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя крымской Феодосии, который спонсировал ВСУ и передавал Киеву данные об объектах и вооружении Черноморского флота. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Матвей Константинов
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