ФСБ задержала жителя Феодосии, который передавал Киеву данные о флоте
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя крымской Феодосии, который спонсировал ВСУ и передавал Киеву данные об объектах и вооружении Черноморского флота. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Фигуранта отправили в СИЗО.
Ранее в Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали гражданку Украины, которая помогала ВСУ с наведением ракет на объекты в регионе. Заведено уголовное дело по статье «Шпионаж».
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