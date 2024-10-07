ФСБ задержала главу медучреждения, который пропагандировал ЛГБТ* и сатанизм

В Ульяновской области задержали директора медицинского учреждения, который пропагандировал движение ЛГБТ* и сатанизм. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Задержание директора медицинского учреждения. Видео © УФСБ РФ по Ульяновской области

«Управлением ФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со следственным управлением СК РФ по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Ульяновской области, директора одного из медицинских учреждений, причастного к пропаганде идеологии экстремистского сообщества «Международное общественное движение ЛГБТ*», деятельность которого запрещена на территории РФ», — говорится в сообщении.

Мало того, что мужчина был сторонников сатанизма, также он активно продвигал идею однополых отношений в качестве способа приобщения к дьяволопоклонничеству. По его словам, принятие культа нужно для получения финансового благополучия и карьерного роста.

Сейчас в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). Ему светит до шести лет лишения свободы.

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