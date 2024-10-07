Священник сравнил квадроберов с геями и призвал дополнить закон об ЛГБТ*
Священник Островский: Квадроберство опасно, если речь идёт о самоидентификации
Тема квадроберства не так остро стоит, как обсуждается в последнее время, поскольку в стране действует запрет на пропаганду ЛГБТК+*. Об этом заявил священник РПЦ, настоятель Георгиевского храма в Нахабино Павел Островский. По его мнению, закон о запрете движения людей с нетрадиционной ориентацией нужно уточнить парочкой деталей, чтобы не упустить молодое поколение, возомнившее себя котиками.
«Именно в этом контексте квадроберство может быть опасным, если речь идёт не о играх, а самоидентификации человека; что и правда сейчас пропагандируется в западных странах. Ещё раз подчеркну, что ничего нового нам не надо делать; достаточно просто уточнить в законе о запрете ЛГБТК+,* что пропаганда идентификации себя с животным также недопустима, как и пропаганда идентификации себя с другим полом. Всё», — написал священнослужитель в своём телеграм-канале.
А ранее в Госдуме призвали лишать россиян родительских прав на детей-квадроберов. В свою очередь глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сочла это совсем радикальной мерой. Она отметила, что нужно просто объяснять взрослым негативные последствия детского квадробинга. Адвокаты считают, что этот вопрос не лежит в юридической плоскости. Однако по словам психологов, мода на подражание пёсикам пройдёт, как это было с готами и эмо.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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