Священник сравнил квадроберов с геями и призвал дополнить закон об ЛГБТ*

Тема квадроберства не так остро стоит, как обсуждается в последнее время, поскольку в стране действует запрет на пропаганду ЛГБТК+*. Об этом заявил священник РПЦ, настоятель Георгиевского храма в Нахабино Павел Островский. По его мнению, закон о запрете движения людей с нетрадиционной ориентацией нужно уточнить парочкой деталей, чтобы не упустить молодое поколение, возомнившее себя котиками.

«Именно в этом контексте квадроберство может быть опасным, если речь идёт не о играх, а самоидентификации человека; что и правда сейчас пропагандируется в западных странах. Ещё раз подчеркну, что ничего нового нам не надо делать; достаточно просто уточнить в законе о запрете ЛГБТК+,* что пропаганда идентификации себя с животным также недопустима, как и пропаганда идентификации себя с другим полом. Всё», — написал священнослужитель в своём телеграм-канале.