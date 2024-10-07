«Ветераны России» потребовали признать движение квадроберов экстремистским

В России требуют запретить продажу товаров, связанных с квадробикой. Само движения просят признать экстремистским. По данным SHOT, участники движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру: они просят признать движение квадроберов деструктивным и экстремистским и запретить его на территории РФ.

Отдельно общественники остановились на производителях и продавцах товаров, связанных с квадробикой. «Ветеранов» возмутило, что предприниматели и маркетплейсы принялись активно эксплуатировать тренд и продавать костюмы, поводки и даже специальный корм для квадроберов.

«Движение настаивает на необходимости пресечь любую коммерческую деятельность, направленную на популяризацию этого разрушительного явления, которая приносит прибыль на фоне массового безумия», — говорится в обращении.