«Ветераны России» потребовали признать движение квадроберов экстремистским
SHOT: В России требуют запретить продавать товары для квадроберов
В России требуют запретить продажу товаров, связанных с квадробикой. Само движения просят признать экстремистским. По данным SHOT, участники движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру: они просят признать движение квадроберов деструктивным и экстремистским и запретить его на территории РФ.
Отдельно общественники остановились на производителях и продавцах товаров, связанных с квадробикой. «Ветеранов» возмутило, что предприниматели и маркетплейсы принялись активно эксплуатировать тренд и продавать костюмы, поводки и даже специальный корм для квадроберов.
«Движение настаивает на необходимости пресечь любую коммерческую деятельность, направленную на популяризацию этого разрушительного явления, которая приносит прибыль на фоне массового безумия», — говорится в обращении.
Для родителей, потакающих своим детям-квадроберам, также просят предусмотреть наказание вплоть до уголовной ответственности.
Тема квадроберов уже не первый день будоражит умы россиян. Некоторые считают это безобидным хобби, а другие требуют запретить. Кстати, ранее на маркетплейсах начали появляться дома, в которых можно поселить маленького квадробера.
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