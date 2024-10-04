В российских маркетплейсах появились дома для квадроберов
На просторах российских маркетплейсов пользователи заметили необычную новинку. В погоне за модными трендами молодёжи предприниматели начали продавать домики для квадроберов.
В реальности жильё для юного квадробера больше походит на собачью будку. Производят данные домики из лакированного ДСП. Продавец отметил, что высота конструкции составляет 100 сантиметров, глубина — 78 сантиметров. Не забыли указать, что товар подходит для разных возрастов и развивает фантазию юных «зверочелов». Можно найти подходящую «недвижимость» с иными параметрами.
Недавно на российских торговых площадках был обнаружен корм для квадроберов. В беседе с Life.ru врач-диетолог заявила, что лакомство для детей-зверей опасно для растущего организма, так как содержит огромное количество сахара и экструдированные продукты.
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy