В российских маркетплейсах появились дома для квадроберов

На просторах российских маркетплейсов пользователи заметили необычную новинку. В погоне за модными трендами молодёжи предприниматели начали продавать домики для квадроберов.

В реальности жильё для юного квадробера больше походит на собачью будку. Производят данные домики из лакированного ДСП. Продавец отметил, что высота конструкции составляет 100 сантиметров, глубина — 78 сантиметров. Не забыли указать, что товар подходит для разных возрастов и развивает фантазию юных «зверочелов». Можно найти подходящую «недвижимость» с иными параметрами.