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4 октября, 14:59

В российских маркетплейсах появились дома для квадроберов

На просторах российских маркетплейсов пользователи заметили необычную новинку. В погоне за модными трендами молодёжи предприниматели начали продавать домики для квадроберов.

В реальности жильё для юного квадробера больше походит на собачью будку. Производят данные домики из лакированного ДСП. Продавец отметил, что высота конструкции составляет 100 сантиметров, глубина — 78 сантиметров. Не забыли указать, что товар подходит для разных возрастов и развивает фантазию юных «зверочелов». Можно найти подходящую «недвижимость» с иными параметрами.

Могут ли мам и пап квадроберов лишить родительских прав, объяснила юрист
Могут ли мам и пап квадроберов лишить родительских прав, объяснила юрист

Недавно на российских торговых площадках был обнаружен корм для квадроберов. В беседе с Life.ru врач-диетолог заявила, что лакомство для детей-зверей опасно для растущего организма, так как содержит огромное количество сахара и экструдированные продукты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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