Россиянин два года шпионил для СБУ и прогорел на закупке для теракта, он сядет на 21 год

Житель Севастополя получил 21 год колонии общего режима по делу о государственной измене. Он с 2022 года передавал Службам безопасности Украины (СБУ) данные о дислокации объектов Российской армии и готовился устроить теракт. Приговор ему вынес Южный окружной военный суд, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

«Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ст. 275 (государственная измена), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК РФ», — уточнили в спецслужбе.

По заданию СБУ житель Севастополя планировал устроить поджог одного из административных зданий города. Он нашёл инструменты, прошёл обучение, но не успел завершить начатое, потому что был задержан сотрудниками УФСБ. Обвиняемый получил 21 год в колонии особо режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на 1 год 6 месяцев.